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Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
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РИА Новости

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

17:35 24.01.2020 (обновлено: 20:11 24.01.2020)
85470
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Постановления опубликовали на сайте правительства.

"Принято решение установить <…> ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов соответствующего месячного оклада", — говорится в справке.

Порядок выплат определят в соответствующих ведомствах — в МВД и Росгвардии.
Отмечается, что это поспособствует повышению "уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка".
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РосгвардияМихаил МишустинМВД РФМоскваЛенинградская областьМосковская областьРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Власти прикрывают свои тылы))) Все таки боятся власти гнева народного)
24 января, 18:22
SSch.shurikov
272412125
Чтоб на митингах шустрее дубинками орудовали.
24 января, 19:10
Hellhound .
1752014219
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