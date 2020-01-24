Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Постановления опубликовали на сайте правительства.
"Принято решение установить <…> ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов соответствующего месячного оклада", — говорится в справке.
Порядок выплат определят в соответствующих ведомствах — в МВД и Росгвардии.
Отмечается, что это поспособствует повышению "уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка".
21 мая 2019, 13:03В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских