Миронов предложил провести "кредитную амнистию"

"Мы неоднократно говорили о необходимости запретить микрофинансовые организации, ликвидировать коллекторские агентства, которые бандитскими методами вышибают эти долги у людей. И мы считаем, что вообще можно провести "кредитную амнистию", потому люди не от хорошей жизни, <...> люди идут от нужды", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".