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Миронов предложил провести "кредитную амнистию"
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РИА Новости

Миронов предложил провести "кредитную амнистию"

17:25 24.01.2020 (обновлено: 19:10 24.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Госдуме Сергей Миронов
© РИА Новости / Нина Зотина
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил за проведение "кредитной амнистии".
Он отметил, что по итогам прошлого года долги населения по кредитам составили 1,7 триллиона рублей.
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"Мы неоднократно говорили о необходимости запретить микрофинансовые организации, ликвидировать коллекторские агентства, которые бандитскими методами вышибают эти долги у людей. И мы считаем, что вообще можно провести "кредитную амнистию", потому люди не от хорошей жизни, <...> люди идут от нужды", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Тема списания кредитных долгов поднималась и в Госдуме во время утверждения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал списать все долги населения по кредитам, а его коллега по фракции Борис Чернышов предложил провести эксперимент, ограничившись молодыми семьями в возрасте до 30 лет.
Мишустин выступил против этих идей, отметив, что списание долгов приведет к банкротствам банков и люди все равно потеряют деньги.
По оценкам бюро кредитных историй "Эквифакс", долг среднестатистического российского заемщика по итогам прошлого года вырос почти на 11 процентов и составил 249 тысяч рублей.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
18 января, 11:27
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Алексей Диденко (политик)Михаил МишустинСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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