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На Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской "оккупации"
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РИА Новости

На Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской "оккупации"

17:24 24.01.2020 (обновлено: 17:25 24.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Посол Украины в Бухаресте Александр Банков сообщил, что ошибочный перевод речи президента Владимира Зеленского, в котором говорилось об "оккупации" Румынией западных украинских территорий, исправлен.
Президент Зеленский 22 января выступил с речью в честь Дня соборности Украины. Украинский лидер говорил о событиях столетней давности, в частности отметив, что "большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии". Однако для английской версии сайта президента слово "заняли" перевели как occupied — "оккупировали". МИД Румынии потребовал от Украины объяснений.
"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, которая стала результатом неверного перевода и необоснованных интерпретаций... Перевод уже исправлен", - сообщил Банков на своей странице в Facebook.
При этом он выразил уверенность, что Румыния и Украина должны углублять сотрудничество ради стабильности и процветания как стран, так и всего региона. Дипломат уверен, что тесное общение и "избежание толкований и необоснованных выводов поможет поддержать дипломатические усилия".
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Ситуация на УкраинеМИД РумынииВладимир ЗеленскийРумынияУкраинаВ мире
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