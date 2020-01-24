На Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской "оккупации"

При этом он выразил уверенность, что Румыния и Украина должны углублять сотрудничество ради стабильности и процветания как стран, так и всего региона. Дипломат уверен, что тесное общение и "избежание толкований и необоснованных выводов поможет поддержать дипломатические усилия".