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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-24T17:06+0300
https://ria.ru/20200124/1563840035.html
Проверка выявила серьезные проблемы почти у всех самолетов Bek Air
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/69/1562916949_0:115:2200:1353_1036x0_80_0_0_d50534d4668283afdc785f44de965e00.jpg
РИА Новости

Проверка выявила серьезные проблемы почти у всех самолетов Bek Air

17:06 24.01.2020
459
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
НУР-СУЛТАН, 24 янв - РИА Новости. Практически на всех бортах самолетов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, обнаружены протечки масла двигателей, заявила начальник департамента летной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана" Линда Орледи.
Как пишет Sputnik Казахстан, по словам Орледи, к работе по проверке бортов авиакомпании были привлечены западные инспекторы. И, согласно полученной от них информации, практически все самолеты авиакомпании Bek Air имеют серьезные технические проблемы. В частности техинженеры обязаны проверять и фиксировать любые протечки, которые имеются на борту. В случае обнаружения пилоты должны зафиксировать и сообщить техническому инженеру о протечке и ее скорости.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
29 декабря 2019, 10:17Крушение самолета в Алма-Ате
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
"Что касается Bek Air, то мы не нашли таких реестров о случаях фиксации протечек. Эти протечки были настолько обширны, что наши инспекторы обнаруживали тазы практически под каждым судом Bek Air. И здесь отсутствовали документы о наличии протечек", - приводит Sputnik слова главы департамента во время брифинга по вопросам нарушений, выявленных при проверке деятельности Bek Air.
Как отмечает агентство, кроме этого, кабина пилотов, защищенная многослойным стеклом, имела отслоение стекла. И об этой неисправности также не было никаких документов. Замены требовали и панели багажных отсеков, а также шины колес самолетов. По шинам техинспекторы также не обнаружили документов о сроках лимитов износа.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
8 января, 09:58Крушение самолета в Алма-Ате
Власти Казахстана рекомендовали не покупать билеты компании Bek Air
"Помимо прочего, на борту, потерпевшем крушение в Алматы 27 декабря, были обнаружены вмятины на боковых панелях лайнера, протечка на взлетно-посадочную полосу и множественные повреждения носового обтекателя, за которым находится радар", - добавляет Sputnik.
По данным агентства, авиационная администрация Казахстана завершит свою проверку 26 января. Окончательная проверка транспортной прокуратуры продлится до 10 февраля.
Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
0253110
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