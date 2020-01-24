Проверка выявила серьезные проблемы почти у всех самолетов Bek Air

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

НУР-СУЛТАН, 24 янв - РИА Новости. Практически на всех бортах самолетов казахстанской авиакомпании Практически на всех бортах самолетов казахстанской авиакомпании Bek Air , чей самолет упал близ Алма-Аты , обнаружены протечки масла двигателей, заявила начальник департамента летной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана" Линда Орледи.

Как пишет Sputnik Казахстан , по словам Орледи, к работе по проверке бортов авиакомпании были привлечены западные инспекторы. И, согласно полученной от них информации, практически все самолеты авиакомпании Bek Air имеют серьезные технические проблемы. В частности техинженеры обязаны проверять и фиксировать любые протечки, которые имеются на борту. В случае обнаружения пилоты должны зафиксировать и сообщить техническому инженеру о протечке и ее скорости.

"Что касается Bek Air, то мы не нашли таких реестров о случаях фиксации протечек. Эти протечки были настолько обширны, что наши инспекторы обнаруживали тазы практически под каждым судом Bek Air. И здесь отсутствовали документы о наличии протечек", - приводит Sputnik слова главы департамента во время брифинга по вопросам нарушений, выявленных при проверке деятельности Bek Air.

Как отмечает агентство, кроме этого, кабина пилотов, защищенная многослойным стеклом, имела отслоение стекла. И об этой неисправности также не было никаких документов. Замены требовали и панели багажных отсеков, а также шины колес самолетов. По шинам техинспекторы также не обнаружили документов о сроках лимитов износа.

"Помимо прочего, на борту, потерпевшем крушение в Алматы 27 декабря, были обнаружены вмятины на боковых панелях лайнера, протечка на взлетно-посадочную полосу и множественные повреждения носового обтекателя, за которым находится радар", - добавляет Sputnik.

По данным агентства, авиационная администрация Казахстана завершит свою проверку 26 января. Окончательная проверка транспортной прокуратуры продлится до 10 февраля.