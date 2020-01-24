СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

"Вы многого не знаете. Со временем вы наверняка узнаете это. Спросите у Ходорковского", - сказал Песков в контексте темы о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар без ее просьбы, в ответ на вопрос журналистов, что Ходорковского помиловали без его обращения.