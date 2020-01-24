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2020-01-24T13:16+0300
https://ria.ru/20200124/1563822611.html
СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков
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РИА Новости

СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

13:16 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но "со временем" узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы многого не знаете. Со временем вы наверняка узнаете это. Спросите у Ходорковского", - сказал Песков в контексте темы о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар без ее просьбы, в ответ на вопрос журналистов, что Ходорковского помиловали без его обращения.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также приехала в колонию к осуждённой израильтянке в четверг и заявила, что к ней от девушки не поступило никаких просьб по условиям содержания.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
Вчера, 16:40
Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами
29742014
Обсудить 6
Наама ИссахарМихаил ХодорковскийРоссияИзраильОбщество
Популярные комментарии
Я только одного не понимаю зачем нужно было сажать Ходорковского чтобы переименовать Юкос в Роснефть и её приватизировать. Можно было просто забрать у него компанию и всё.
24 января, 13:22
Сережа Кукакин
9000010
Да ща расскажут что на коленях ползал и слезно просил.Ну ну.
24 января, 13:46
Hellhound .
521004
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