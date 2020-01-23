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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
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РИА Новости

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

12:24 23.01.2020 (обновлено: 13:21 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Также российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
Ранее Путин уже побеседовал с израильским премьер-министром.
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Тель-Авиве. 23 января 2020
11:32
Путин рассказал о плотной работе с Нетаньяху
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
11:54
Москалькова посетит осужденную израильтянку Иссахар
220463782
Обсудить 5
Наама ИссахарВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
У него так много времени? Или она оплатила приём?
23 января, 13:29
Naum Vygodsky
290102844
Скорее, экстрадируют, и в Израиле осудят её, там думаю законодательство не такое суровое как у нас.
23 января, 14:25
П Пётр Старовой
1400126
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