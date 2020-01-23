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Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что все будет хорошо
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РИА Новости

Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что все будет хорошо

12:33 23.01.2020 (обновлено: 13:21 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар заявил, что все будет хорошо.
"Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", - сказал Путин, который находится с визитом в Израиле.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
09:34
Москалькова: Иссахар несколько раз отказывали в свиданиях с матерью
147220228
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Наама ИссахарЕвропейский суд по правам человекаВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Вполне можно надеяться, что Путин не будет шутить над чуствами матери. Хоть результат не известен, но надежда на то, что Президент воспользуется своим правом на помилование есть и не малая.
23 января, 12:56
Денис Водовозов
62010013
А, какое она имеет отношение вообще к Буркову. Суд рассматривает каждое преступление в отдельности и не берет в учет политику, только юридическую составляющую. Да и дела у них разные, Буркова обвиняют в более тяжелом преступлении, ограблении тысячи людей.
23 января, 13:24
МСМаксим Стрелков
56110011
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