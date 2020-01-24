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Названа предварительная причина ДТП с двумя автобусами в Ярославле
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РИА Новости

Названа предварительная причина ДТП с двумя автобусами в Ярославле

12:41 24.01.2020
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© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Ярославле
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле
© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. ДТП с двумя автобусами и автомобилем в Ярославле, в котором один человек погиб и 16 пострадали, предварительно, связан с человеческим фактором – нарушением правил дорожного движения, заявил журналистам прокурор города Игорь Мокичев.
Ранее УМВД по региону сообщило, что ДТП произошло в 06.52 мск на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. Столкнулись два автобуса "Лиаз" и автомобиль. По уточненным данным, один человек погиб, в больницу самостоятельно обратились 11 человек, еще пятерых доставили на машинах скорой помощи. В соцсетях и СМИ появилось видео аварии. На нем видно, как на перекрестке на большой скорости один автобус врезается в другой, и тот толкает легковушку. Один автобус вместе с автомобилем въезжают в стену здания, второй вылетает на разделительную полосу, снося светофорный столб, и продолжает движение на высокой скорости.
"Предварительная оценка, сделанная совместно с органами ГИБДД, что это человеческий фактор, нарушение правил дорожного движения, но окончательные выводы можно сделать только при полной проверке", - сказал прокурор.
Врио начальника управления ГИБДД по региону Антон Царев отметил, что информации о причинах произошедшего ДТП в настоящий момент нет, их установят в ходе следственных действий.
"Будут назначены соответствующие экспертизы, которые покажут техническое состояние автобуса, но я подчеркну, что на момент выхода автобуса на линию отметка механика о том, что автобус исправен, была в путевом листе проставлена. На момент начала фиксации ДТП состояние проезжей части - мокрый асфальт, каких-либо наледей на месте совершения ДТП не было обнаружено", - подчеркнул Царев.
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26 декабря 2019, 20:51
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