Названа предварительная причина ДТП с двумя автобусами в Ярославле

"Предварительная оценка, сделанная совместно с органами ГИБДД, что это человеческий фактор, нарушение правил дорожного движения, но окончательные выводы можно сделать только при полной проверке", - сказал прокурор.

Врио начальника управления ГИБДД по региону Антон Царев отметил, что информации о причинах произошедшего ДТП в настоящий момент нет, их установят в ходе следственных действий.

"Будут назначены соответствующие экспертизы, которые покажут техническое состояние автобуса, но я подчеркну, что на момент выхода автобуса на линию отметка механика о том, что автобус исправен, была в путевом листе проставлена. На момент начала фиксации ДТП состояние проезжей части - мокрый асфальт, каких-либо наледей на месте совершения ДТП не было обнаружено", - подчеркнул Царев.