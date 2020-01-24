В Ярославле один человек погиб при столкновении двух автобусов

"По предварительной информации произошло столкновение автобуса "Лиаз" с двигавшимся в попутном направлении автобусом "Лиаз". После чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. В медучреждения доставлены семь человек", - говорится в сообщении.