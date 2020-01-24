В Ярославле один человек погиб при столкновении двух автобусов

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении двух автобусов утром в пятницу в Ярославле, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в 06.52 мск на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская.
"По предварительной информации произошло столкновение автобуса "Лиаз" с двигавшимся в попутном направлении автобусом "Лиаз". После чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. В медучреждения доставлены семь человек", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.
Горожане пишет в соцсетях, что на Московском проспекте, который является главной транспортной артерией города, образовались многокилометровые пробки.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году