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В Ярославле один человек погиб при столкновении двух автобусов
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РИА Новости

В Ярославле один человек погиб при столкновении двух автобусов

10:05 24.01.2020 (обновлено: 10:24 24.01.2020)
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© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Ярославле
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле
© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении двух автобусов утром в пятницу в Ярославле, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в 06.52 мск на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская.
"По предварительной информации произошло столкновение автобуса "Лиаз" с двигавшимся в попутном направлении автобусом "Лиаз". После чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. В медучреждения доставлены семь человек", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.
Горожане пишет в соцсетях, что на Московском проспекте, который является главной транспортной артерией города, образовались многокилометровые пробки.
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