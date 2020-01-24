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В Белореченске уволили директора компании, отвечающей за полигон ТКО
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РИА Новости

В Белореченске уволили директора компании, отвечающей за полигон ТКО

12:34 24.01.2020 (обновлено: 12:38 24.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолигон по утилизации твердых бытовых отходов
Полигон по утилизации твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Руководитель регионального оператора, отвечающего за работу мусорного полигона в Белореченске, на состояние которого жаловались местные жители, уволен, сообщает администрация Краснодарского края.
На минувшей неделе после жалоб местных жителей по поручению губернатора региональные власти проверили состояние полигона ТКО в Белореченском районе. По результатам проверяющие отчитались, что захоронение мусора на полигоне шло с нарушениями технологий, из-за этого началось гниение и стал распространяться неприятный запах. При этом они добавили, что проблемы уже устранены. В ходе совещания в Белореченске в четверг губернатор заявил, что понимает возмущение людей и поблагодарил общественников за то, что они подняли проблему.
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"Кадровые решения приняты по результатам вчерашней поездки губернатора в муниципалитет. Должности лишен генеральный директор компании "Крайжилкомресурс", которая отвечает за работу полигона в Белореченском районе…. С ними (местными жителями – ред.) встретились глава региона Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский. В ходе общения губернатор отметил, что действиям должностных лиц будет дана оценка, за которой последуют кадровые решения", - сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс в Белореченском районе общей площадью 20,95 га эксплуатируется региональным оператором АО "Крайжилкомресурс". Здесь предусматривается строительство трех рабочих площадок для приемки мусора и мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год. Комплекс рассчитан на объем отходов Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а также Горячего Ключа и Сочи. В настоящее время уже введена в эксплуатацию первая площадка полигона площадью 6 гектаров. Планируется строительство второй очереди на 13 гектаров.
Краснодарский край перешел на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года.
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Вениамин КондратьевСочиБелореченский районКраснодарский крайОбщество
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