Сбербанк выяснил, какую сумму россияне копят на образование детей

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Средняя сумма накоплений россиян на высшее образование детей составляет около 350 тысяч рублей, при этом большинство родителей готово формировать накопления в течение 6-10 лет, говорится в сообщении Средняя сумма накоплений россиян на высшее образование детей составляет около 350 тысяч рублей, при этом большинство родителей готово формировать накопления в течение 6-10 лет, говорится в сообщении Сбербанка

"Сбербанк проанализировал данные о клиентах, которые откладывают на высшее образование детей при помощи программ накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанных компанией "Сбербанк страхование жизни". Средняя сумма накоплений на эту цель составляет около 350 тысяч рублей", - отметили в банке.

При этом эксперты банка указали, что большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 тысяч рублей. Суммы в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей копят 6% клиентов, больше одного миллиона рублей — 3%.

По данным Сбербанка, большинство родителей (48%) заключают договор накопительного страхования на 6–10 лет. Около 30% клиентов планируют формировать накопления в течение 11–15 лет, 20% — меньше 6 лет, а 2% будут копить 16–20 лет.

Женщины чаще задумываются о необходимости копить деньги на высшее образование детей: в 2019 году из общего количества договоров НСЖ они оформили около 70% полисов, мужчины — 30%. В то же время мужчины готовы откладывать более значительные суммы: в среднем они планируют накопить на образование ребенка около 390 тысяч рублей, в то время как женщины — 310 тысяч рублей.