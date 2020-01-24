11:08 24.01.2020 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Дворкович: ЧМ-2018 стал одним из самых успешных проектов в России

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу в России стал одним из самых успешных проектов в новейшей истории страны, заявил глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
«

"В большей части проектов нам удалось достичь успеха. ЧМ по футболу благодаря команде оргкомитета и сборной команде РФ стал успешным проектом в новейшей истории России... Здесь был уникальный опыт соединения людей с разными компетенциями в партнёрстве с ФИФА и УЕФА. И мы смогли эти компетенции превратить в результат. Это уникальная история, хоть и не коммерческая", - сказал Дворкович во время лекции во Владивостоке.

Одной из неудач он назвал то, что РФ пока не удалось получить право на проведение Всемирной универсальной выставки EXPO.
Дворкович известен как большой поклонник футбола, он регулярно посещает матчи с участием сборной России, а также возглавлял оргкомитет "Россия-2018" по проведению чемпионата мира по футболу.
 
