Российские студенты стали более требовательны к вузам, заявил эксперт

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Студенты Студенты российских вузов стали более требовательны к своим учебным заведениям, и это обоснованно, заявил руководитель проекта "Табитуриент" Владислав Белый.

Он отметил, что впервые количество студентов, недовольных своими вузами, превысило количество довольных.

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Табитуриент" представили пятое ежегодное исследование о вузах, основанное на студенческих отзывах "Российские вузы глазами студентов".

В этом году в исследовании были представлены 203 государственных вуза России. Эксперты проекта обработали более 2,1 тысячи страниц текстов с отзывами, правдивость которых определяли более 66 тысяч пользователей сети и администрация сайта. Более 40% всех отзывов были признаны "заказными", отмечают организаторы исследования.

Комментируя общие результаты исследования, руководитель проекта "Табитуриент" Владислав Белый отметил, что уже пятый год подряд наблюдается рост недовольства студентов своими вузами и впервые доля недовольных превысила долю довольных.

Согласно презентации, сопровождавшей представление исследования, в 2019 году отрицательные отзывы о своих вузах оставили 45% студентов, положительные - 38,3%, а нейтральные - чуть менее 17%.

"Если рассуждать о причинах, первое, что может прийти в голову — студенты стали более требовательны... Но если начнете читать отзывы на нашем сайте, то увидите, что их требования вполне обоснованны. И в связи с этим мы призываем представителей вузов не искать причины ухудшения во внешних происках, а прислушаться к тому, что происходит у них внутри", - отметил Белый.

При этом, согласно презентации, наибольшее количество негативных отзывов собрали педагогические вузы - 66,1% и только 21,1% положительных. На втором месте по отрицательным отзывам медицинские вузы - 50,9% отрицательных и 31,1% положительных. Меньше всего негативных отзывов - 39,2% - у социально-экономических вузов при 41,6% положительных. Классические вузы собрали 44,5% отрицательных отзывов и 42,8% положительных, технические - 42,8% негативных и 38,1% положительных.

В список лучших вузов 2020 года попали 15 учреждений: НИЯУ МИФИ, РАНХиГС, СПбГУ, МГИМО, МГЛУ, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Финансовый университет при правительстве РФ, Новосибирский государственный университет, МИРЭА, Санкт-Петербургский горный университет, Государственный университет управления, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова.

Руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина обратила внимание на увеличение количества отзывов и повышения их качества.

"В этом году отклики стали более взвешенными и отлично отражают процессы, происходящие в вузах. Вопросы, которые затрагиваются в отзывах, охватывают совершенно разные аспекты жизни конкретных образовательных учреждений. На мой взгляд, потенциальным абитуриентам было бы очень полезно ознакомиться с этой информацией на этапе выбора именно своего университета", - сказала Тюрина.