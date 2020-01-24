Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T09:32+0300
https://ria.ru/20200124/1563809893.html
Счетная палата назвала факторы, сдерживающие развитие вузов в регионах
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5dac4a1daae7349ef0245e97e9236dc2.jpg
РИА Новости

Счетная палата назвала факторы, сдерживающие развитие вузов в регионах

07:52 24.01.2020 (обновлено: 09:32 24.01.2020)
579
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила два российских региональных вуза - Ивановский государственный университет и Владимирский государственный университет имени Столетовых - и выявила главные проблемы, которые сдерживают их развитие.
"Основным фактором, сдерживающим развитие университетов, является ограниченность ресурсов для обновления и развития материально-технической базы", - говорится в отчете палаты.
Кроме того, низкие темпы социально-экономического развития регионов не способствуют росту спроса на результаты научной деятельности университетов и трудоустройству выпускников, пришёл к выводу контролирующий орган.
В международном рейтинге University Rankings "Тор Universities in Russia" Владимирский университет занимает 85-е место среди 376 российских вузов, а Ивановский – 138-е. Кроме того, Владимирский университет находится на 350-м месте в рейтинге QS University Rankings среди стран БРИКС. При этом ни в одном из них аудиторы не нашли ярко выраженных эффектов модернизации профессионального образования.
У обоих университетов есть собственные программы развития, но целевые показатели этих программ не выполняются, отмечают в контрольном ведомстве.
Основная доля расходов этих учебных заведений приходится на выплаты персоналу, при этом их материально-техническая база физически и морально устарела и даже не обеспечивает безопасного пребывания студентов и работников в аудиториях, подчеркнули в Счётной палате.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
23 декабря 2019, 18:41Нижегородская область
Главе Минобрнауки показали "Киберсердце" в нижегородском университете
300230
Обсудить 1
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеСчетная палата РФВладимирИвановоРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Врач со шприцом
Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В башкирском селе мужчина покончил с собой после изнасилования дочери
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
Лента новостейМолния