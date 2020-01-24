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Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе
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РИА Новости

Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

03:05 24.01.2020 (обновлено: 11:20 24.01.2020)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его вурдалаком после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.
Украинский премьер во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 посоветовал инвесторам выучить фразу "Слава Украине!", чтобы достичь успеха в стране. Соответствующее видео опубликовано на странице Гончарука в фейсбуке.
Соловьев возмутился тем, что политик позволил себе подобное высказывание в день Всемирного форума памяти холокоста.
"Он (Алексей Гончарук. — Прим. ред.) это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН*-УПА*. И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает", — отметил телеведущий.
По его мнению, этот поступок говорит о низком уровне интеллекта украинского премьер-министра.

"Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом?" — задался вопросом Соловьев.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике, его публично произносят в том числе и высшие должностные лица Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Украинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовУкраинаДавосВ мире
Популярные комментарии
Маразм. "Слава Украине", это не бандеровский лозунг. Бандеровский лозунг был "Слава Украине! Героям слава!".
24 января, 04:13
Никита Ермаков
70006207
А Соловьев ещё себя к жертве холокоста не причислил?А то он уже не знает как из шкурки выпрыгнуть.
24 января, 06:17
Олег 84
173005154
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