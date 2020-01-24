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2020-01-24T01:02+0300
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Жириновский назвал причину распада СССР
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РИА Новости

Жириновский назвал причину распада СССР

00:54 24.01.2020 (обновлено: 01:02 24.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Однопартийная система, существовавшая в СССР, стала одной из ключевых причин распада страны. Об этом написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.
По мнению политика, наличие многопартийности в Советском Союзе могло бы предотвратить подобный исход.

"Однопартийный режим погубил СССР. Если бы коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и социал-демократическую, и между ними была бы реальная конкуренция, то Советский Союз был бы вечным!" – заявил Жириновский.

В 1990 году Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС), которая стала тогда одной из первых оппозиционных, альтернативных КПСС, партий. Спустя год она была перерегистрирована как Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).
Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.
Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
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СССРЛДПРКПСССНГМихаил ГорбачевВладимир ЖириновскийБелоруссияРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Ой врёт этот "Жирик". Поголовное предательство руководителей и особенно предательство работников КГБ, вот основная причина развала СССР. НО... он в этом не признается никогда, ведь он был "стукачком" в этой организации... ))))))))
24 января, 02:05
ВпВсё помню! Дедушка
2010104
ЛОжь! Глупость, необразованность и предательство элит!
24 января, 01:46
ggpgr
2011002
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