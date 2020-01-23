Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
Выступая на пресс-конференции в Давосе, он заявил, что позиция Варшавы на проходящем в Израиле мероприятии не была представлена.
"Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. <…> Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать", — цитирует Дуду Wpolityce.
Президент также отметил, что намерен продолжать бороться с "фальсификацией истории".
Ранее польский лидер заявил, что получил приглашение на форум, но намерен проигнорировать его, поскольку ему не дадут выступить там с речью.
В четверг в Израиле проходит Всемирный форум памяти холокоста. В ходе выступления президент Владимир Путин предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем.
Организаторами Пятого Всемирного форума памяти холокоста выступили мемориал "Яд Вашем", президент Израиля и фонд "Всемирный форум памяти холокоста". Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.