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https://ria.ru/20200123/1563800248.html
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
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РИА Новости

Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

19:50 23.01.2020 (обновлено: 20:06 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
Выступая на пресс-конференции в Давосе, он заявил, что позиция Варшавы на проходящем в Израиле мероприятии не была представлена.
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"Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. <…> Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать", — цитирует Дуду Wpolityce.
Президент также отметил, что намерен продолжать бороться с "фальсификацией истории".
Ранее польский лидер заявил, что получил приглашение на форум, но намерен проигнорировать его, поскольку ему не дадут выступить там с речью.
В четверг в Израиле проходит Всемирный форум памяти холокоста. В ходе выступления президент Владимир Путин предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем.
Организаторами Пятого Всемирного форума памяти холокоста выступили мемориал "Яд Вашем", президент Израиля и фонд "Всемирный форум памяти холокоста". Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.
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Дуда
ХолокостВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинПольшаРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Достойно! А в речах ВВП Европу освобождали СССР и русские... ни разу ВВП не сказал ни белорусы, ни украинцы, ни ... да ни кто! Только РУССКИЕ! Кто тут историю переписывает??
23 января, 20:06
PZPetr Zhukoff
1001230
Я слушал сегодня до крови в ушах.
23 января, 20:11
PZPetr Zhukoff
0100114
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