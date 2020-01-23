Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин выступил на Всемирном форуме памяти холокоста и напомнил о цене, которую заплатил Советский Союз, чтобы освободить Европу от нацизма.

Как отметил в своем выступлений президент, целью холокоста было целенаправленное уничтожение людей, а помимо евреев, "недочеловеками были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей".

Путин напомнил, что завоеванные территории должны были стать жизненным пространством для нацистов и обеспечить им сытое существование.

"А славянским и другим народам была уготована участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, без исторической памяти, без языка. Советский народ отстоял свое Отечество и принес освобождение от нацизма Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу — 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем". Владимир Путин

Жертвами нацизма стали шесть миллионов евреев, из них 40 процентов были гражданами бывшего Советского Союза, отметил глава государства.

Он указал на недопустимость того, что сегодня память о войне все чаще становится объектом сиюминутной политической конъюнктуры. Как подчеркнул президент, история холокоста станет уроком для будущих поколений только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний.

"Долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей — защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников", — сказал Путин.

Он призвал использовать все возможности — информационные, политические, культурные, — чтобы не допустить повторения трагедии, и выразил уверенность, что все участники форума "разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость".

"Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны — основательницы ООН", — сказал Путин.

Президент предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — в любой точке мира, "где будет удобно коллегам".

"Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки", — заключил Путин.

Организаторами пятого Всемирного форума памяти холокоста выступили мемориал "Яд Вашем", президент Израиля и фонд "Всемирный форум памяти холокоста".