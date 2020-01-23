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2020-01-23T18:23+0300
https://ria.ru/20200123/1563792192.html
Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы
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РИА Новости

Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы

17:05 23.01.2020 (обновлено: 18:23 23.01.2020)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин выступил на Всемирном форуме памяти холокоста и напомнил о цене, которую заплатил Советский Союз, чтобы освободить Европу от нацизма.
Как отметил в своем выступлений президент, целью холокоста было целенаправленное уничтожение людей, а помимо евреев, "недочеловеками были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей".
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Путин напомнил, что завоеванные территории должны были стать жизненным пространством для нацистов и обеспечить им сытое существование.

"А славянским и другим народам была уготована участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, без исторической памяти, без языка. Советский народ отстоял свое Отечество и принес освобождение от нацизма Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу — 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
Владимир Путин
Жертвами нацизма стали шесть миллионов евреев, из них 40 процентов были гражданами бывшего Советского Союза, отметил глава государства.
Он указал на недопустимость того, что сегодня память о войне все чаще становится объектом сиюминутной политической конъюнктуры. Как подчеркнул президент, история холокоста станет уроком для будущих поколений только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний.
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"Долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей — защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников", — сказал Путин.
Он призвал использовать все возможности — информационные, политические, культурные, — чтобы не допустить повторения трагедии, и выразил уверенность, что все участники форума "разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость".
"Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны — основательницы ООН", — сказал Путин.
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Президент предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — в любой точке мира, "где будет удобно коллегам".
"Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки", — заключил Путин.
Организаторами пятого Всемирного форума памяти холокоста выступили мемориал "Яд Вашем", президент Израиля и фонд "Всемирный форум памяти холокоста".
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года.
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ХолокостВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинИзраильисторияВ мире
Популярные комментарии
Смотрели, все правильно В.В.П. сказал, можно было ещё на Польшу побольше надавить!
23 января, 17:23
Товарищ .
4400002
как бы это не пришлось напоминать в ходе новой войны....
23 января, 17:13
Даша Рудник
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