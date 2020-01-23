В МИД осудили угрозы спецпредставителя США в адрес преемника Сулеймани

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Угрозы спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука в адрес нового командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаила Каани неприемлемы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще раз говорю, для нас они (подобные заявления – ред.) неприемлемы. Для нас они являются заявлениями, стоящими вне права и вне закона, которые представители суверенных государств просто не имеют права делать", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее Хук сказал, что Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев. Спецпредставитель США по Ирану также добавил, что США продолжат поддерживать иранский народ, и отметил, что обычные иранцы страдают из-за существующего в стране режима.
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США. Администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.