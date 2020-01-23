Спасатели ликвидировали пожар в бывшем здании аэропорта Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в бывшем здании аэропорта "Пулково" в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотрудники МЧС выезжали в Авиагородок, улица Пилотов, 18, происходило горение деревянной обрешетки на площади 80 квадратных метров одноэтажного здания, принадлежащего ООО "Аэропорт Пулково", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, арендаторы в здании проводили строительные работы. На работу аэропорта инцидент не повлиял.