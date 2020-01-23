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Спасатели ликвидировали пожар в бывшем здании аэропорта Пулково
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РИА Новости

Спасатели ликвидировали пожар в бывшем здании аэропорта Пулково

17:23 23.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800
Самолет Boeing 737-800
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в бывшем здании аэропорта "Пулково" в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотрудники МЧС выезжали в Авиагородок, улица Пилотов, 18, происходило горение деревянной обрешетки на площади 80 квадратных метров одноэтажного здания, принадлежащего ООО "Аэропорт Пулково", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, арендаторы в здании проводили строительные работы. На работу аэропорта инцидент не повлиял.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вчера, 19:51
В Пулково продезинфицировали самолет после госпитализации пассажира
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МЧС РФПулково (аэропорт)Санкт-ПетербургПроисшествия
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