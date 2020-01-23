Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-23T16:47+0300
https://ria.ru/20200123/1563790702.html
Школьники в Ленобласти пройдут по местам боевой славы региона
https://cdn21.img.ria.ru/images/144972/26/1449722678_0:259:3174:2044_1036x0_80_0_0_541a0747553299871721ad7aa0de9317.jpg
РИА Новости

Школьники в Ленобласти пройдут по местам боевой славы региона

16:47 23.01.2020
18
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкМемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Более четырех тысяч школьников и студентов посетят мемориальные места Ленинградской области - поручение профильным областным комитетам разработать соответствующие туристические маршруты дал в четверг губернатор региона Александр Дрозденко на заседания регионального правительства.
Согласно поручению, чиновникам комитета по туризму и комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в ближайшее время надлежит разработать туристические маршруты и организовать для молодежи экскурсии по местам боевой славы.
"Мы должны провезти школьников и студентов по всем памятным местам, местам знаковых сражений Великой Отечественной войны на территории области. Молодежь должна знать и помнить историю родной страны", – сказал Дрозденко, выступая на заседании областного кабинета министров.
Помимо этого глава региона выступил с предложением рассмотреть возможность организации экскурсий для детей на мемориалы и в другие регионы – в частности, на Мамаев курган в Волгограде, Поклонную гору в Москве, в Брестскую крепость в Республике Беларусь.
"Надо максимальное количество школьников, студентов нашего региона, возможно даже в летний период, провести по местам боевой славы нашего региона",- подчеркнул Дрозденко.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
15:53
"Непокоренный Ленинград". Путин рассказал о факте ВОВ, тронувшем его
По информации комитета Ленинградской области по туризму, уже разработана программа, охватывающая экскурсиями в дни празднования 75-летия Победы более четыре тысяч школьников Ленинградской области.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Инвалидная коляска
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Ижевск
"Т Плюс" закупает оборудование для модернизации Ижевской ТЭЦ-2
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Патриотический фестиваль пройдет в Липецкой области
Города России. Оренбург
"Т Плюс" вложит 1,5 млрд рублей в ремонт ТЭЦ в Оренбургской области
Подтопление перехода в метро со станции Пушкинской на Чеховскую
В Москве переход на станции метро "Чеховская" затопило из-за мусора
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов - победителями и призерами олимпиад и конкурсов в области науки, искусства и спорта, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус
В конкурсе "Учитель будущего" смогут участвовать студенты педвузов
Стенд банка ВТБ
ВТБ считает, что "Русгидро" сильно недооценена
Рентгеновский снимок мозга
Властям Ленобласти удалось снизить показатели смертности в регионе
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день
Банкноты номиналом 5000 рублей
Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей
Скорая помощь
В Подмосковье врачи спасли мужчину с 28 ножевыми ранениями
Сотрудница во время сбора урожая томатов в тепличном комплексе
Урожай овощей в теплицах Подмосковья превысил 100 тысяч тонн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Лента новостейМолния