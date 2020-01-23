Школьники в Ленобласти пройдут по местам боевой славы региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Более четырех тысяч школьников и студентов посетят мемориальные места Более четырех тысяч школьников и студентов посетят мемориальные места Ленинградской области - поручение профильным областным комитетам разработать соответствующие туристические маршруты дал в четверг губернатор региона Александр Дрозденко на заседания регионального правительства.

Согласно поручению, чиновникам комитета по туризму и комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в ближайшее время надлежит разработать туристические маршруты и организовать для молодежи экскурсии по местам боевой славы.

"Мы должны провезти школьников и студентов по всем памятным местам, местам знаковых сражений Великой Отечественной войны на территории области. Молодежь должна знать и помнить историю родной страны", – сказал Дрозденко, выступая на заседании областного кабинета министров.

Помимо этого глава региона выступил с предложением рассмотреть возможность организации экскурсий для детей на мемориалы и в другие регионы – в частности, на Мамаев курган в Волгограде, Поклонную гору в Москве, в Брестскую крепость в Республике Беларусь.

"Надо максимальное количество школьников, студентов нашего региона, возможно даже в летний период, провести по местам боевой славы нашего региона",- подчеркнул Дрозденко.