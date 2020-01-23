Педерсен обеспокоен присутствием иностранных контингентов в Сирии

"Есть, естественно, вопросы, которые нам необходимо решать. Таковым является присутствие иностранных контингентов на территории Сирии, не приглашенных властью Сирии", - сказал Шойгу.

"Я согласен с вами, что присутствие иностранных контингентов в Сирии является вызовом. Тот факт, что у нас есть пять иностранных контингентов, которые действуют в Сирии, - это является определенным вызовом. Этот вопрос должен быть решен", - сказал спецпосланник.