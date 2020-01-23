Педерсен обеспокоен присутствием иностранных контингентов в Сирии

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен разделяет беспокойство министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно присутствия в Сирии иностранных контингентов, неприглашенных правительством этой страны.
На двусторонней встрече в Москве российский министр предложил Педерсену обсудить ряд проблемных вопросов.
"Есть, естественно, вопросы, которые нам необходимо решать. Таковым является присутствие иностранных контингентов на территории Сирии, не приглашенных властью Сирии", - сказал Шойгу.
Педерсен признался, что разделяет это беспокойство.
"Я согласен с вами, что присутствие иностранных контингентов в Сирии является вызовом. Тот факт, что у нас есть пять иностранных контингентов, которые действуют в Сирии, - это является определенным вызовом. Этот вопрос должен быть решен", - сказал спецпосланник.
Еще одним важным вопросом Шойгу назвал "варварское разграбление" природных ресурсов Сирии. "В любом случае я рад такой возможности обменяться с вами мнениями и наметить дальнейшие шаги нашего сотрудничества на сирийском направлении", - отметил российский министр.