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Беглов поделился впечатлениями от памятника блокадникам в Иерусалиме
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РИА Новости

Беглов поделился впечатлениями от памятника блокадникам в Иерусалиме

15:51 23.01.2020 (обновлено: 15:59 23.01.2020)
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© Фото : правительство Санкт-ПетербургаОткрытие в Иерусалиме памятника ленинградцам-блокадникам
Открытие в Иерусалиме памятника ленинградцам-блокадникам
© Фото : правительство Санкт-Петербурга
Открытие в Иерусалиме памятника ленинградцам-блокадникам
ИЕРУСАЛИМ, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился впечатлениями от открытого в Иерусалиме памятника ленинградцам-блокадникам и призвал не дать забыть историю тех лет.
"Самая главная задача - сохранить нашу историю и не дать никому ее исправить, поправить или испоганить", - сказал он журналистам в четверг по окончании церемонии открытия памятника.
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Отвечая на вопрос о впечатлении от памятника, Беглов отметил, что это "впечатление со слезами на глазах".
Он рассказал, что накануне встречался с ветеранами, ленинградцами-блокадниками, живущими в Израиле, которые приложили много усилий к созданию этого монумента. Беглов выразил благодарность всем, кто помог осуществить этот проект.
"Для нас это очень важно. Это - первый монумент, посвященный Великой Отечественной войне, нашему блокадному Ленинграду, его жителям в дальнем зарубежье", - заметил он.
"Мы вспоминаем дни холокоста, в котором пострадал еврейский народ. На Пискаревском кладбище лежат 40 тысяч евреев. Есть специальная аллея, посвященная евреям", - сказал он.
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