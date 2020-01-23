Беглов поделился впечатлениями от памятника блокадникам в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился впечатлениями от открытого в Иерусалиме памятника ленинградцам-блокадникам и призвал не дать забыть историю тех лет.

"Самая главная задача - сохранить нашу историю и не дать никому ее исправить, поправить или испоганить", - сказал он журналистам в четверг по окончании церемонии открытия памятника.

Отвечая на вопрос о впечатлении от памятника, Беглов отметил, что это "впечатление со слезами на глазах".

Он рассказал, что накануне встречался с ветеранами, ленинградцами-блокадниками, живущими в Израиле, которые приложили много усилий к созданию этого монумента. Беглов выразил благодарность всем, кто помог осуществить этот проект.

"Для нас это очень важно. Это - первый монумент, посвященный Великой Отечественной войне, нашему блокадному Ленинграду, его жителям в дальнем зарубежье", - заметил он.