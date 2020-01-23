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Ленинградская область
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Власти Ленобласти помогут муниципалитетам с ремонтом местных дорог
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РИА Новости

Власти Ленобласти помогут муниципалитетам с ремонтом местных дорог

15:26 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Дорожный фонд Ленинградской области поможет отремонтировать улицы в городах и посёлках; соответствующее поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании правительства области.
По его словам, в этом году для ремонта, реконструкции и капремонта дорог местного значения в дорожном фонде области предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. Для получения средств областные администрации должны подать в Дорожный фонд заявки, которые буду рассмотрены и пройдут отбор в дорожном комитете правительства региона.
"В ремонт должны пойти наиболее значимые и загруженные дороги. Я говорю о подъездах к школам и больницам либо о дорогах, соединяющих крупные населенные пункты. Уделите внимание улицам, задействованным в подготовке и проведения мероприятий ко Дню победы", — сказал глава региона, обращаясь к главам муниципальных районов.
Он также отметил, что в 2019 году за счёт "дорожной" помощи муниципалам сделан ремонт улиц в 14 городах. Кроме того, в 29 поселках отремонтированы подъезды к больницам, школам, детским садам, домам культуры и фельдшерско-акушерским пунктам. А за три последних года региональный дорожный фонд помог отремонтировать 457 километров дорог и улиц, за которые отвечают администрации муниципальных образований.
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