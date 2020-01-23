В конкурсе "Учитель будущего" смогут участвовать студенты педвузов

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов - победителями и призерами олимпиад и конкурсов в области науки, искусства и спорта, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. К началу второго сезона профессионального конкурса "Учитель будущего", стартовавшего в ноябре 2019 года на президентской платформе "Россия – страна возможностей", организаторы проекта проработают формат участия в нем команд студентов педагогических вузов, сообщил генеральный директор АНО "РСВ" К началу второго сезона профессионального конкурса "Учитель будущего", стартовавшего в ноябре 2019 года на президентской платформе "Россия – страна возможностей", организаторы проекта проработают формат участия в нем команд студентов педагогических вузов, сообщил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров

Накануне на встрече президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра "Сириус" в Сочи один из ее участников, победитель по направлению "Педагогическое образование" второго сезона олимпиады "Я - профессионал" платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Маклаков обратился с просьбой включить в конкурсы "Учитель года" или "Учитель будущего" раздел для студентов педагогических специальностей. Президент России поддержал эту инициативу.

"Перед запуском каждого нового сезона проекта мы обязательно собираем мнения экспертов, представителей профессионального сообщества, самих конкурсантов и, конечно, участников других проектов платформы "Россия – страна возможностей". Полностью поддерживаю инициативу Алексея Маклакова. К старту второго сезона проекта "Учитель будущего" мы обязательно проработаем формат участия в конкурсе команд студентов педагогических вузов России", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.

Комиссаров напомнил, что на платформе уже действует большое количество проектов, созданных для студентов: олимпиада "Я – профессионал", проект "Профстажировки 2.0", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года".

"В большинстве других проектов нашей платформы также действуют отдельные треки или номинации, принять участие в которых могут студенты: это всероссийский конкурс "Доброволец России", конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", конкурс для ИТ-специалистов "Цифровой прорыв", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", конкурс "Моя страна – моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и другие проекты", – добавил он.

Комиссаров сообщил, что на участие в первом сезоне конкурса "Учитель будущего" уже подано более 39,5 тысяч заявок.