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На должность мэра Оренбурга претендуют 13 человек
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РИА Новости

На должность мэра Оренбурга претендуют 13 человек

14:03 23.01.2020 (обновлено: 14:04 23.01.2020)
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© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015Мэрия города Оренбург
Мэрия города Оренбург
© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015
Мэрия города Оренбург. Архивное фото
УФА, 23 янв – РИА Новости. Тринадцать человек, среди которых чиновники, пенсионеры, бизнесмены и шоумен, претендуют на должность главы Оренбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского совета.
Ранее мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин подал в отставку, проработав на этой должности ровно один год, и занял пост руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Обязанности главы городской администрации исполняет бывший депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных. Заявления и документы от претендентов на кресло мэра горсовет начал принимать 13 января.
"Сегодня завершился прием заявлений и документов, в списке претендентов на пост главы администрации Оренбурга 13 человек. Комиссия горсовета из 10 человек 30 января проведет конкурсное собеседование с желающими стать мэром города", - сообщил представитель горсовета, отметив, что многие претенденты изъявляли желание стать главой города и в 2018 году.
По данным пресс-службы, на должность градоначальника Оренбурга претендуют директор ООО "Сервис-Электромонтаж" Константин Расейкин, финансовый директор юридической фирмы, шоумен Назим Эмирагаев, военный пенсионер Андрей Приказчиков, замначальника отдела управления ЖКХ Оренбурга Татьяна Киселева-Овинова, технический директор ООО "Стройгазмонтаж" Юрий Богатов, начальник отдела по кадровым и правовым вопросам администрации Южного округа Сергей Новокрещенов, юрисконсульт, один из победителей кадрового проекта "Команда Оренбуржья" Александр Ивлев, глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев, мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, исполняющий обязанности главы Оренбурга Владимир Ильиных, председатель садового товарищества "Родник" Сергей Столпак и два неработающих пенсионера – Сергей Стешин и Игорь Прыскалов.
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ОренбургПолитика
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