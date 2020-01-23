На должность мэра Оренбурга претендуют 13 человек

"Сегодня завершился прием заявлений и документов, в списке претендентов на пост главы администрации Оренбурга 13 человек. Комиссия горсовета из 10 человек 30 января проведет конкурсное собеседование с желающими стать мэром города", - сообщил представитель горсовета, отметив, что многие претенденты изъявляли желание стать главой города и в 2018 году.