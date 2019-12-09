Мэр Оренбурга ушел в отставку

УФА, 9 дек — РИА Новости. Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин, назначенный на эту должность год назад после задержания за взяточничество мэра Евгения Арапова, ушел в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в областном правительстве.
"Сегодня Дмитрий Кулагин написал заявление об увольнении с должности, исполнять его обязанности будет его заместитель", — сказал собеседник агентства.
Кулагин был избран главой администрации Оренбурга депутатами горсовета 20 декабря 2018 года. На этом посту он сменил Арапова, который был задержан правоохранителями за несколько эпизодов взяточничества.