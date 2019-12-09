РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:44+0300
https://ria.ru/20191209/1562159391.html
Мэр Оренбурга ушел в отставку
https://cdn22.img.ria.ru/images/154830/19/1548301987_0:34:640:394_1036x0_80_0_0_d8fd5a5e6e0bd2d46c79beb259055766.jpg
РИА Новости

Мэр Оренбурга ушел в отставку

14:44 09.12.2019
3125
© Правительство Оренбургской областиВице-губернатор Оренбурга Дмитрий Кулагин
Вице-губернатор Оренбурга Дмитрий Кулагин
© Правительство Оренбургской области
УФА, 9 дек — РИА Новости. Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин, назначенный на эту должность год назад после задержания за взяточничество мэра Евгения Арапова, ушел в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в областном правительстве.
"Сегодня Дмитрий Кулагин написал заявление об увольнении с должности, исполнять его обязанности будет его заместитель", — сказал собеседник агентства.
Кулагин был избран главой администрации Оренбурга депутатами горсовета 20 декабря 2018 года. На этом посту он сменил Арапова, который был задержан правоохранителями за несколько эпизодов взяточничества.
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
Вчера, 11:27
В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста
651113
Обсудить 0
РоссияОренбургВ мире
Рекомендуем
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Отель в Анталье
Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине
Концерн General Motors
General Motors продаст "АвтоВАЗу" свой последний актив в России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Петр Порошенко
Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Фирменный магазин Samsung
Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
Сотрудник полиции
В Челябинске нарушивший ПДД почти 150 раз мужчина сбил двух пешеходов
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния