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Ушедшего в отставку мэра Оренбурга назначили вице-губернатором
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РИА Новости

Ушедшего в отставку мэра Оренбурга назначили вице-губернатором

19:59 10.12.2019
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© Правительство Оренбургской областиВице-губернатор Оренбурга Дмитрий Кулагин
Вице-губернатор Оренбурга Дмитрий Кулагин
© Правительство Оренбургской области
УФА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил экс-мэра Оренбурга Дмитрия Кулагина заместителем председателя правительства региона, сообщили в пресс-службе руководства области.
Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга Кулагин подал в отставку, проработав на этой должности ровно один год. Обязанности главы городской администрации будет исполнять бывший депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных.
"Губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении Кулагина Дмитрия Владимировича вице-губернатором – заместителем председателя правительства – руководителем аппарата губернатора и правительства Оренбургской области с 10 декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Оренбург
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