Ушедшего в отставку мэра Оренбурга назначили вице-губернатором

УФА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил экс-мэра Оренбурга Дмитрия Кулагина заместителем председателя правительства региона, сообщили в пресс-службе руководства области.
Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга Кулагин подал в отставку, проработав на этой должности ровно один год. Обязанности главы городской администрации будет исполнять бывший депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных.
"Губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении Кулагина Дмитрия Владимировича вице-губернатором – заместителем председателя правительства – руководителем аппарата губернатора и правительства Оренбургской области с 10 декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.