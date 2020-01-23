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Гончарук: более десяти миллионов украинцев живут за чертой бедности
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РИА Новости

Гончарук: более десяти миллионов украинцев живут за чертой бедности

13:42 23.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Более 10 миллионов граждан Украины находятся за чертой бедности, заявил украинский премьер Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе.
"К сожалению, более чем 10 миллионов человек, украинцев, до сих пор живут за чертой бедности, и пока мы имеем такое бедное население, такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции", - отметил Гончарук.
По его словам, чтобы убрать коррупцию, необходимо системно поднимать уровень жизни населения.
В декабре 2019 года уровень безработицы на Украине резко подскочил по сравнению с ноябрем того же года на 17% и составил 338,2 тысячи человек. В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили, что это сезонное явление, которое связано с окончанием сезона полевых работ.
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