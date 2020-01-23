Гончарук: более десяти миллионов украинцев живут за чертой бедности

"К сожалению, более чем 10 миллионов человек, украинцев, до сих пор живут за чертой бедности, и пока мы имеем такое бедное население, такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции", - отметил Гончарук.