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2020-01-23T13:28+0300
https://ria.ru/20200123/1563777278.html
Совфед учтет предложения депутатов в работе над проектом о Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/79/1563537969_0:286:2966:1954_1036x0_80_0_0_d619c8487b8f4d0b7263e8d3b5a7d03b.jpg
РИА Новости

Совфед учтет предложения депутатов в работе над проектом о Конституции

13:28 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В ходе рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о поправке к Конституции РФ депутатами были высказаны предложения по документу, они будут учтены рабочей группой, заявил журналистам в четверг глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию.
"Сегодняшнее заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию начнется с обсуждения принятия Государственной думой президентского законопроекта в первом чтении", - сказал Клишас.
Он отметил, что все сопредседатели рабочей группы принимали участие в заседании Госдумы, депутатами всех парламентских фракции были высказаны очень серьезные предложения и вопросы к законопроекту и, "конечно же, они будут учтены в работе".
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"Благодарю Государственную думу за консолидированное голосование и поддержку президентского законопроекта", - заключил Клишас.
В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Послание президента России Федеральному собраниюЗаконодательствоАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФРоссияПолитика
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