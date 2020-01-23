Совфед учтет предложения депутатов в работе над проектом о Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В ходе рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о поправке к Конституции РФ депутатами были высказаны предложения по документу, они будут учтены рабочей группой, заявил журналистам в четверг глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию.
"Сегодняшнее заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию начнется с обсуждения принятия Государственной думой президентского законопроекта в первом чтении", - сказал Клишас.
Он отметил, что все сопредседатели рабочей группы принимали участие в заседании Госдумы, депутатами всех парламентских фракции были высказаны очень серьезные предложения и вопросы к законопроекту и, "конечно же, они будут учтены в работе".
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"Благодарю Государственную думу за консолидированное голосование и поддержку президентского законопроекта", - заключил Клишас.
В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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