Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

— на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство; на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство;

— ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;

— исключить оговорку о двух сроках подряд для президента России; исключить оговорку о двух сроках подряд для президента России;

— доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, его замов и министров; доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, его замов и министров;

— наделить наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента;

— предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов, а также назначать и отстранять генпрокурора и его замов по представлению президента; число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек; предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов, а также назначать и отстранять генпрокурора и его замов по представлению президента; число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек;

— наделить Конституционный суд правом по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором; наделить Конституционный суд правом по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором;

— закрепить статус Госсовета: это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства; закрепить статус Госсовета: это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства;

— сохранить неизменной статью 15 Основного закона о приоритете международного права в России, при этом статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем Конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд; сохранить неизменной статью 15 Основного закона о приоритете международного права в России, при этом статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем Конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд;

— закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума; закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума;