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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-23T12:39+0300
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Властям Ленобласти удалось снизить показатели смертности в регионе
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РИА Новости

Властям Ленобласти удалось снизить показатели смертности в регионе

12:39 23.01.2020
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© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга
© Depositphotos / Khakimullin
С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. По итогам 2019 года властям Ленинградской области благодаря расширению профилактических осмотров и проведению диспансеризаций удалось снизить смертность на 1,6%, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Он утончил, что за прошлый год врачи провели около 600 тысяч профильных осмотров и поставили на учет пациентов, которые не знали о своих заболеваниях и физическом состоянии. Помимо этого, благодаря выездам в удаленные села врачей, на учет социальных работников удалось поставить порядка шестисот жит елей Ленобласти, которые до этого момента не могли самостоятельно обратиться за помощью.
По словам Емельянова, на реализацию нацпроекта "Демография" региональные чиновники в 2019 году предусмотрели чуть более 2,5 миллиарда рублей, из которых федеральных средств 1,1 миллиарда рублей, а из регионального 1,3 миллиарда рублей. Несмотря на то, что в регионе отмечается уменьшение смертности в результате болезней и внешних факторов, остановить падение рождаемости пока не удалось, хотя спад рождаемости сейчас отмечается повсеместно,.
Заместитель председателя правительства также добавил, что все социальные выплаты по национальному проекту, которые были запланированы на прошлый год, выполнены. Так, в 2019 выплаты на первого ребенка в Ленобласти получили 3910 семей. Ежемесячную выплату по рождению третьего и последующего ребёнка до трех лет за прошлый год получили 9620 семей.
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