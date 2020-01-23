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КПРФ подготовила 12 поправок к проекту о изменении в Конституции
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РИА Новости

КПРФ подготовила 12 поправок к проекту о изменении в Конституции

10:05 23.01.2020 (обновлено: 10:06 23.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фракция КПРФ подготовила 12 поправок к президентскому проекту о поправке в конституцию, внесет их ко второму чтению, заявил первый зампред руководителя фракции в Госдуме Николай Коломейцев.
"Нашей фракцией подготовлены целый ряд поправок, их уже 12, которые мы обязательно внесём", - заявил депутат журналистам.
Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ.
В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
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Часть предложений касается полномочий Государственной Думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. -0-
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
09:25Послание президента России Федеральному собранию
Крашенинников: в Конституции не будет поправки о самороспуске Госдумы
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Совет Федерации РФКПРФГосдума РФНиколай КоломейцевМоскваРоссияПолитика
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