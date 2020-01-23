КПРФ подготовила 12 поправок к проекту о изменении в Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фракция КПРФ подготовила 12 поправок к президентскому проекту о поправке в конституцию, внесет их ко второму чтению, заявил первый зампред руководителя фракции в Госдуме Фракция КПРФ подготовила 12 поправок к президентскому проекту о поправке в конституцию, внесет их ко второму чтению, заявил первый зампред руководителя фракции в Госдуме Николай Коломейцев.

"Нашей фракцией подготовлены целый ряд поправок, их уже 12, которые мы обязательно внесём", - заявил депутат журналистам.

Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ.

В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной Думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.