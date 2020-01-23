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Сенатор предрек неудачу "походу" Чубарова на Крым
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РИА Новости

Сенатор предрек неудачу "походу" Чубарова на Крым

09:34 23.01.2020 (обновлено: 10:11 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на побережье Крыма с парусника "Херсонес"
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на побережье Крыма с парусника "Херсонес". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Попытка "Меджлиса крымскотатарского народа"* организовать поход на Крым в любом случае закончится неудачей, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
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По мнению Морозова, для Чубарова есть всего два варианта развития событий.
"Либо он привлечет к себе внимание, и это закончится слабым политическим свистком, либо пойдет, и это закончится сильным тумаком", - сказал сенатор.
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Олег Морозов
Член Совета Федерации РФ
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаОлег МорозовСовет Федерации РФКрымУкраинаВ мире
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