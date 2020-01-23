Министерская конференция по Ливии пройдет в Берлине в начале февраля

ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Министерская конференция по Ливии пройдет в Берлине в первую неделю февраля, участники ждут даты от Германии, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я думаю, что будет первая неделя февраля. Но мы должны получить эту дату от Германии, от Хайко Мааса. Я думаю, он скоординирует это с другими министрами, которые хотят участвовать. Мы уже поддержали идею проведения следующей встречи", - сказал он.