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Министерская конференция по Ливии пройдет в Берлине в начале февраля
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РИА Новости

Министерская конференция по Ливии пройдет в Берлине в начале февраля

09:12 23.01.2020 (обновлено: 10:11 23.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ДАВОС, 23 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Министерская конференция по Ливии пройдет в Берлине в первую неделю февраля, участники ждут даты от Германии, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я думаю, что будет первая неделя февраля. Но мы должны получить эту дату от Германии, от Хайко Мааса. Я думаю, он скоординирует это с другими министрами, которые хотят участвовать. Мы уже поддержали идею проведения следующей встречи", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Мевлюта Чавушоглу >>
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Обострение конфликта в ЛивииМевлют ЧавушоглуХайко МаасГерманияЛивияТурцияБерлин (город)Всемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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