Министерская конференция по Ливии пройдет в Берлине в начале февраля

"Я думаю, что будет первая неделя февраля. Но мы должны получить эту дату от Германии, от Хайко Мааса. Я думаю, он скоординирует это с другими министрами, которые хотят участвовать. Мы уже поддержали идею проведения следующей встречи", - сказал он.