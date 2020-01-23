Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T10:00+0300
https://ria.ru/20200123/1563748714.html
Мевлют Чавушоглу: речи о санкциях против Ливии нет, пока там перемирие
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_22611b0693226cea8eaab3aa3f3e2d2d.jpg
РИА Новости

Мевлют Чавушоглу: речи о санкциях против Ливии нет, пока там перемирие

10:00 23.01.2020
702
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал в интервью РИА Новости, когда может пройти министерская встреча по Ливии, каковы ожидания от этих переговоров, может ли астанинский формат стать примером и для ливийского урегулирования, что Анкара думает о ситуации с добычей газа у побережья Кипра и возможно ли российско-турецкое сотрудничество по таким проектам.
— Знаете ли вы дату следующей конференции по Ливии в Берлине, которая должна состояться в феврале на уровне министров?
— Я думаю, что это будет первая неделя февраля. Но мы должны получить эту дату от Германии, от Хайко Мааса. Я думаю, он скоординирует это с другими министрами, которые хотят участвовать. Мы уже поддержали идею проведения следующей встречи.
— Вы собираетесь увеличить количество военных советников в Ливии?
— Нет. Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников или войска, или наемников из соседних стран, и не будет больше никакого дополнительного персонала. Все взяли на себя обязательства.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
21 января, 14:08
В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии
— Собираетесь ли вы обсудить на следующем министерском совещании по Ливии, каким образом будет осуществляться эмбарго на поставки оружия, о котором страны договорились в Берлине?
— Есть резолюция ООН по эмбарго и санкциям в отношении Ливии. Это очень четко. В то же время резолюция 2259 Совета Безопасности ООН призывает страны-члены поддержать национальное правительственное соглашение, соглашение правительства Сарраджа для стабилизации страны и также отделения от других игроков, имеется в виду Хафтар. Но главный вопрос и критерии — это прекращение огня, перемирие. До тех пор пока его будут соблюдать все, мы не будем говорить о санкциях в отношении Ливии или других стран, а сосредоточимся на политическом процессе и на том, как ускорить этот процесс.
— На следующей неделе в Женеве ожидается заседание военного комитета "5+5" по Ливии. Чего вы ожидаете от него? Полагаете ли вы, что стороны на самом деле будут разговаривать друг с другом?
— Хафтар долгое время не называл имен для комитета со своей стороны. Саррадж назначил людей с самого начала. Это то, что мы прописали вместе в Москве, но Хафтар тогда не подписал.
Встреча военного комитета будет очень важной и может сыграть решающую роль в поддержании режима прекращения огня, а также в определении линии соприкосновения между двумя сторонами. В целом встреча также может стать хорошей мерой по укреплению доверия между Хафтаром и Сарраджем.
Первая встреча, безусловно, важна. Мы поддержали эту инициативу. Я надеюсь, что она сработает. Ливийцы должны начать работать вместе, а не оставаться в разных зданиях или разных комнатах. Они должны собраться вместе и работать сообща во имя устойчивого мира, прекращения огня и прочного политического решения.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
21 января, 13:42
Турция обвинила Хафтара в поддержке военного решения конфликта в Ливии
— Должен ли ливийский процесс быть организован так же, как астанинский? Например, с наблюдателями от Турции и России?
— Мы уже начали это делать. Сначала это было в Москве, затем в Стамбуле. Так что это своего рода похожая инициатива, которую мы начали с Россией.
— Хотите ли вы прислать наблюдателей на заседание военного комитета в Женеву на следующей неделе?
— Мы предпочитаем, чтобы они общались между собой. В будущем, если им понадобится помощь или посредничество, может быть, ООН следует активнее в этом участвовать. И если ООН понадобится поддержка или помощь таких игроков, как мы, то мы можем на это пойти. Например, вместе с Россией мы приложили много усилий для создания конституционного комитета по Сирии. Он существует сейчас, хотя второе заседание было не очень многообещающим из-за неприемлемых условий со стороны режима, но поскольку комитет функционирует, мы должны позволить сирийцам самим разработать конституцию или самим внести поправки в конституцию для своей собственной страны. Если им понадобятся какие-либо экспертные знания от нас или от международного сообщества, то мы можем предложить их. Поэтому и в Ливии мы предпочитаем, чтобы этот военный комитет в составе "5+5" предпринимал усилия для устойчивого прекращения огня, а затем обсуждал и другие вопросы.
— ЕС сейчас рассматривает вопрос о введении новых санкций против турецких компаний и частных лиц за разведку газа у побережья Кипра. Что вы можете ответить на это?
— Существуют, к примеру, санкции в отношении России. Но многие страны ЕС не соблюдают санкции и взаимодействуют с Россией, что хорошо.
С самого начала как страна, ведущая переговоры (о вступлении в ЕС – прим. ред.), мы говорили, что мы против этих санкций и Турция не будет к ним присоединяться, потому что от кандидатов (на членство в ЕС – прим. ред.) и стран, ведущих переговоры, также ожидают присоединения к заявлениям или решениям Евросоюза.
На участке строительства трубопровода
7 января, 08:00
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
ЕС должен действительно играть сбалансированную и объективную роль. ЕС должен поддерживать свои государства-члены из солидарности. Но это не решает проблему. Вместо того чтобы делать заявления или принимать решения против Турции, они должны найти способ решить эту проблему.
Мы предложили ЕС быть честным посредником до тех пор, пока эта проблема не будет решена. ЕС обязан защищать права не только греков-киприотов, но и турок-киприотов. Но, к сожалению, Евросоюз проявлял двойные стандарты и лицемерие. В частности, по кипрскому вопросу мы обратились к ЕС и другим субъектам с просьбой найти решение, которое гарантировало бы права турок-киприотов на запасы углеводородов, что все стороны, в том числе и греки-киприоты, категорически отвергли. А в ЕС ничего не сделали для того, чтобы гарантировать права турок-киприотов.
Поэтому в отношении таких односторонних действий, как бурение, эксплуатация или разведка, я думаю, они должны научиться делиться и работать вместе. Турецкая сторона готова к этому. Это также то, что обсуждали президенты Эрдоган и Путин. И в будущем, я думаю, здесь есть место и для сотрудничества между Турцией и Россией.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
8 января, 08:55
Межгосударственные отношения России и Турции
000000
Обсудить 0
Экономический форум в ДавосеМевлют ЧавушоглуТурцияРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 15 января 2020
Венкатеш Варма: трудностей для выполнения контракта на С-400 нет
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
У "сланцевой революции" кончается дешевый газ
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Исраэль Кац: Израиль борется с героизацией антисемитов
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Станислав Кузнецов: люди крайне беспечны с персональными данными
День памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шем, Иерусалим
От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в Каракасе. 5 января 2020 года
США в Венесуэле проиграли, но не признают это до выборов
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Строительство газопровода Северный поток — 2
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока — 2"
Здание Государственной думы России в Москве
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
За шоколадку Диана купила козленка. Планирует его вырастить и продать
Исповедь больной раком матери семерых детей
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
В Совфеде оценили степень интеграции России и Белоруссии
Бахчисарай
Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Россию
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
19:28"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
Лента новостейМолния