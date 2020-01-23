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Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
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РИА Новости

Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20

08:19 23.01.2020 (обновлено: 08:57 23.01.2020)
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© Фото : New Zealand Defence ForceСпасательные отряды полиции Новой Зеландии обследует остров Вакаари (Белый Остров), где произошло извержение вулкана
Спасательные отряды полиции Новой Зеландии обследует остров Вакаари (Белый Остров), где произошло извержение вулкана
© Фото : New Zealand Defence Force
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 20 человек, говорится в пресс-релизе полиции страны.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
13 декабря 2019, 22:37Туризм
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Как сообщается в пресс-релизе, главный коронер подтвердил смерть двух пропавших без вести человек, которые считались мертвыми.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.
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ТуризмвулканыНовости - ТуризмНовая ЗеландияВ мире
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