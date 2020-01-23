Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 20 человек, говорится в пресс-релизе полиции страны.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
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Как сообщается в пресс-релизе, главный коронер подтвердил смерть двух пропавших без вести человек, которые считались мертвыми.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.
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