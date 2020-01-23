Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20

Как сообщается в пресс-релизе, главный коронер подтвердил смерть двух пропавших без вести человек, которые считались мертвыми.

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.