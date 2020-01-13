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В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек
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РИА Новости

В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек

10:07 13.01.2020
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© Фото : New Zealand Defence ForceНовозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
Новозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
© Фото : New Zealand Defence Force
Новозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 18 человек, говорится в пресс-релизе полиции страны.
Ранее стало известно о 17 погибших.
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Как сообщила полиция, еще один человек, который после извержения был доставлен в больницу в Австралии, скончался прошлой ночью от полученных повреждений.
"Смерть этого человека увеличивает официальное число погибших до 18, 16 из которых скончались в Новой Зеландии и двое - в Австралии", - сказано в сообщении правоохранительных органов.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.
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