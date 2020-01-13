В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 18 человек, говорится в пресс-релизе полиции страны.

"Смерть этого человека увеличивает официальное число погибших до 18, 16 из которых скончались в Новой Зеландии и двое - в Австралии", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.