В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Сообщения о "минировании" детских садов в Благовещенске оказались ложными, все здания проверили спецслужбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В четверг администрация Благовещенска сообщила, что поступила информация о "минировании" девяти корпусов восьми дошкольных образовательных учреждений города, была проведена эвакуация, работали оперативные службы.
"Все образовательные учреждения, по которым были сообщения, проверены, все вызовы ложные", - сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.