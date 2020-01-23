В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными

В четверг администрация Благовещенска сообщила, что поступила информация о "минировании" девяти корпусов восьми дошкольных образовательных учреждений города, была проведена эвакуация, работали оперативные службы.

"Все образовательные учреждения, по которым были сообщения, проверены, все вызовы ложные", - сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.