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В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
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РИА Новости

В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными

07:46 23.01.2020 (обновлено: 07:47 23.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Сообщения о "минировании" детских садов в Благовещенске оказались ложными, все здания проверили спецслужбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В четверг администрация Благовещенска сообщила, что поступила информация о "минировании" девяти корпусов восьми дошкольных образовательных учреждений города, была проведена эвакуация, работали оперативные службы.
"Все образовательные учреждения, по которым были сообщения, проверены, все вызовы ложные", - сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.
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