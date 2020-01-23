"Известия" назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Другими способами найти нужную сумму называют ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ. В Минфине сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. При этом изменения в механизме бюджетного правила не потребуются.