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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-23T10:08+0300
https://ria.ru/20200123/1563762166.html
"Известия" назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
https://cdn22.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_83:238:1914:1268_1036x0_80_0_0_1bc779915c3a07524a325df626a00056.jpg
РИА Новости

"Известия" назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

07:07 23.01.2020 (обновлено: 10:08 23.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Реализация целей, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует изменения конструкции казны. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет.
При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году. Сообщается, что эти расходы будут покрыты свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, а также деньгами Резервного фонда правительства.
По словам собеседника СМИ, на оставшиеся четыре года два триллиона рублей в бюджете есть и столько же не хватает. Основным источником средств на выполнение этих задач, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 триллиона рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Другими способами найти нужную сумму называют ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ. В Минфине сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. При этом изменения в механизме бюджетного правила не потребуются.
Как уточнили в ведомстве, ссылаясь на министра Антона Силуанова, планируется использование Резервного фонда, более тщательный анализ остатков, улучшение администрирования доходов, а также борьба с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов.
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Формирование нового правительстваРезервный фонд РФМихаил МишустинАнтон СилуановМинистерство труда и социальной защиты РФМинистерство финансов РФФедеральное казначейство РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Половины не хватает и что, населению опять в карман залезете?
23 января, 07:18
Dmitry Ivanov
179104138
Столько слов по поводу откуда деньги взять - у народа забрать, вот и весь сказ. Доиграемся, потом поздно будет. Я так понимаю, 20% -это на жизнь чиновникам, все, что сверху, так и быть - на развитие страны)))
23 января, 07:50
NNikoljamaster80
1311021131
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