"Известия" назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Реализация целей, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует изменения конструкции казны. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет.
При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году. Сообщается, что эти расходы будут покрыты свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, а также деньгами Резервного фонда правительства.
По словам собеседника СМИ, на оставшиеся четыре года два триллиона рублей в бюджете есть и столько же не хватает. Основным источником средств на выполнение этих задач, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 триллиона рублей.
Другими способами найти нужную сумму называют ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ. В Минфине сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. При этом изменения в механизме бюджетного правила не потребуются.
Как уточнили в ведомстве, ссылаясь на министра Антона Силуанова, планируется использование Резервного фонда, более тщательный анализ остатков, улучшение администрирования доходов, а также борьба с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов.