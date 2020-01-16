"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин. Госдума одобрила предложенного Владимиром Путиным кандидата — ни один депутат не проголосовал против. Выступая перед нижней палатой парламента, Мишустин рассказал, какой видит свою работу в этой должности и что собирается требовать от министров. Более детальную программу он озвучит в апреле, но уже сейчас ясно: существенные перемены будут.

Деньги на социальные инициативы Путина

В публичной политике Михаил Мишутин — лицо не примелькавшееся. Но марафон по общению с парламентариями, который ему устроили в Госдуме, прошел со спокойствием и уверенностью. С восьми утра четверга он встречался с представителями фракций, выслушивал претензии к предыдущему правительству и делился собственными планами. "Всю ночь не спал", — признался Мишустин. Но к утру был готов перечислить приоритеты работы на новом посту. Единороссы шутили, что хотелось бы поздравить его с назначением, да не с чем: "Ситуация сложная".

Социальная справедливость, предпринимательский климат, цифровизация экономики, обязательность выполнения майских указов Путина — те же принципы декларировались кабмином и ранее. Но Мишустин и не отрицал преемственность, предшественников особо не критиковал. Правительство очень старалось, убеждал он депутатов, однако механизм реализации нацпроектов пора менять.

Для того чтобы форсировать нацпроекты, отметил Мишустин, уже есть утвержденные планы и ресурсы. По его мнению, бюджетные средства необходимо направить в первую очередь на развитие высокотехнологичных секторов промышленности и машиностроения. Новое правительство, добавил он, окажет содействие Центробанку с так называемыми длинными деньгами для роста инвестиций в российскую экономику.

Главное, что обозначил Мишустин: благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету финансовые источники для выполнения всех поставленных президентом задач имеются. Социальные инициативы Путина не затронут обязательства бюджета, заверил он. В этом году на эти цели потребуется 450 миллиардов рублей, а в целом на четыре года — четыре триллиона рублей.

Мишустин подчеркнул, что хорошо осознает: прозвучавшее послание президента нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости.

Утраченное доверие бизнеса и принцип распределения льгот

Рассуждая об институциональных реформах, Мишустин указал: самое главное — снять ограничительные барьеры для бизнеса. Предпринимателям он уделил особое внимание. "Я сейчас скажу перед моими товарищами из бизнес-объединений: чтобы дальше развиваться, нужно вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки, излишнее давление. Если оно есть, нужно понять — какое", — отметил Мишустин в Госдуме.

На закрытых встречах с фракциями он, по словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, сообщил, что не считает возможным ослабить налог на доходы физлиц, но при этом намерен заняться борьбой с бедностью, и пообещал через два года ввести адресную помощь нуждающимся. Пенсионную реформу, по информации коммунистов, Мишустин трогать не собирается.

О своем отношении к льготам он говорил и публично: "Существует огромное количество льгот, их сотни, и эти льготы сегодня, кроме того, что можно нейтрализовать, очень тяжело увидеть, как они расходуются. Потому что нет заявительного принципа, есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли". Именно поэтому адресная помощь так важна.

При этом Мишустин против идеи списания долгов граждан по кредитам: "Плохо оцениваю (такое предложение от ЛДПР. — Прим. ред.). Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно, деньги потеряют те, кто совсем не виноват. Вообще плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик".

За это Мишустин получил "товарищеский совет" от Владимира Жириновского: "Никогда не говорите отрицательно: не буду, не пройдет, не получится. Наоборот, говорите: получится, будем думать, создадим комиссию, посмотрим". "Люди мучаются. Вы же, как врач: вся страна больная, так вы скажите, что, может быть, вылечим, может быть, поможем", — добавил лидер ЛДПР.

"Учту советы Владимира Вольфовича — поаккуратней. Но лучше честно", — откликнулся Мишустин.

Новые лица в правительстве

Кадровые перестановки в правительстве будут. Но перед депутатами конкретные персоналии Мишустин не называл. "Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни, мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это появится, мы об этом скажем", — пообещал он журналистам.

Сами парламентарии больше всего критиковали Министерство труда и его главу Максима Топилина, Министерство здравоохранения и Веронику Скворцову, Министерство культуры и Владимира Мединского, а также Министерство просвещения и Ольгу Васильеву. Владимир Жириновский призвал сместить Юрия Трутнева с поста вице-премьера, поскольку тот "недостаточно работает в экологической сфере".

"Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева", — сказал вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единой России" Сергей Неверов на пленарном заседании, в ходе которого рассматривалась кандидатура Мишустина на премьерский пост.

Успех в реформе налоговой службы

Выбор Михаила Мишустина премьер-министром объясняют желанием масштабировать результаты крайне успешной "цифровой трансформации" Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2010–2019 годах, перенести ее на исполнительную власть в целом.

За десятилетие при Мишустине налоговая служба превратилась в ключевого собирателя доходов для федерального бюджета. Благодаря проведенным в ведомстве реформам ликвидировали большинство серых схем, а собираемость налогов в стране росла даже в период экономических кризисов. ФНС внедрила автоматизированную систему контроля за НДС и перевела торговый бизнес на онлайн-кассы, передающие данные налоговикам. Проверки налоговой службы сократились, но ФНС теперь чаще выигрывает в судах.

Мишустину удалось решить одну из сложнейших проблем — незаконного возврата НДС и реализовать специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход, позволяющий самозанятым гражданам легализовать свой бизнес.

Практически любой россиянин сейчас может сам оценить, насколько удобной в последние годы стала уплата налогов.

А в 2019-м Мишустин выполнил задачу, выходящую за рамки налоговой службы: под крылом ФНС создали федеральный ресурс данных об актах гражданского состояния — так называемый облачный ЗАГС, на базе которого создается единый реестр населения России.

Мишустина характеризуют не только как грамотного управленца и уравновешенного человека, но и как хорошего семьянина: женат, трое детей. Отец и дед — военные. Что касается досуга: Мишустин входит в правление Федерации хоккея России и набсовет хоккейного ЦСКА. Он болеет за армейцев, к тому же сам играет в хоккей.

"В современном мире важно иметь интересную идею, а набор технологий на сегодня достаточно доступен, идея важнее", — говорил он совсем недавно в интервью газете "Коммерсант". А в беседе с телеведущим Владимиром Познером почти десять лет назад придумал такое желание Золотой Рыбке (Познер задавал этот вопрос всем своим гостям): "Чтобы не болели близкие люди. Чтобы не было бедных. И третье — закончить налоговую реформу".