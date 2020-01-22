Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T10:39+0300
https://ria.ru/20200122/1563707230.html
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
https://cdn24.img.ria.ru/images/156361/91/1563619162_0:117:2966:1786_1036x0_80_0_0_0272a2a8a4c3d8c03783fdd4d14da8ba.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете

09:16 22.01.2020 (обновлено: 10:39 22.01.2020)
58525
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Поясняется, что это необходимо для реализации послания президента Федеральному собранию.
Поправками займутся Минфин и Минтруд, а также "заинтересованные органы". Срок исполнения — до 11 февраля.
На прошлой неделе Владимир Путин в обращении к парламенту обозначил ряд изменений в социальной сфере, а также предложил рассмотреть поправки в Конституцию.
Так, глава государства анонсировал продление программы материнского капитала, ее распространение на первого ребенка, а также увеличение выплат за второго, и некоторые другие меры поддержки населения: в частности, увеличение мест в яслях, пособия малоимущим с детьми от трех до семи лет, бесплатное горячее питание для младшеклассников.
В Конституции же, в числе прочего, предложено закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и регулярную индексацию пенсий.
Законы о федбюджете и о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы президент подписал 2 декабря. Первый сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020-м, 0,5% ВВП в 2021-м и 0,2% ВВП в 2022-м. Второй — с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год — 28,5 миллиарда, при этом в 2022-м ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
21 января, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
204181661070
Обсудить 31
Формирование нового правительстваВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
СЕйчас как начнёт перекладывать книги с одного конца стола на другой, не остановить. Да чего он изменит? Пенсионный возраст вернёт? ЖКХ понизит? НДС вернёт? В ценные бумаги США перестанут вкладываться? Школы перестанут и больницы закрывать? Ничего не изменится. рыба гниёт с головы.
22 января, 09:22
КМКостя Магомедов
94103047
Можно ли ожидать от чиновника, привыкшего эффективно собирать налоги, умение эффективно вкладывать эти изъятые средства в экономику и развитие страны? Это вызывает сомнение!
22 января, 09:44
ВРВиктор Ростов
81310227
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Кальян с живыми черепахами. Стоп-кадр видео
Брянское кафе предложило такую услугу, что заинтересовало прокуратуру
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Мужчина бежит по Пречистенской набережной в Москве
Метеорологи пообещали "розовый" февраль в Европейской части России
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Вид Москвы
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Путин: Для России нужна крепкая президентская власть
Путин рассказал о подходящей для России форме правления
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
"Ъ": коллекторов хотят допустить к работе с долгами россиян по ЖКХ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния