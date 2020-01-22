Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Поясняется, что это необходимо для реализации послания президента Федеральному собранию.
Поправками займутся Минфин и Минтруд, а также "заинтересованные органы". Срок исполнения — до 11 февраля.
На прошлой неделе Владимир Путин в обращении к парламенту обозначил ряд изменений в социальной сфере, а также предложил рассмотреть поправки в Конституцию.
Так, глава государства анонсировал продление программы материнского капитала, ее распространение на первого ребенка, а также увеличение выплат за второго, и некоторые другие меры поддержки населения: в частности, увеличение мест в яслях, пособия малоимущим с детьми от трех до семи лет, бесплатное горячее питание для младшеклассников.
В Конституции же, в числе прочего, предложено закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и регулярную индексацию пенсий.
Законы о федбюджете и о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы президент подписал 2 декабря. Первый сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020-м, 0,5% ВВП в 2021-м и 0,2% ВВП в 2022-м. Второй — с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год — 28,5 миллиарда, при этом в 2022-м ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.
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