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РИА Новости

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

22:59 02.12.2019 (обновлено: 04:35 03.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно.
Данные параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах - 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год.
Согласно "бюджетному правилу", все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета нефтегазовых доходов, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет - в районе 5,8-5,9% ВВП.
Бюджет сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", отметил ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Антон СилуановВладимир ПутинРоссияЭкономика
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