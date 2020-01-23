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Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
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РИА Новости

Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне

05:59 23.01.2020 (обновлено: 17:09 23.01.2020)
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© РИА Новости / Ольга ИгнатовичОсвобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Освенцим (Польша)
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
© РИА Новости / Ольга Игнатович
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Освенцим (Польша). Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей в интервью телеканалу RT выразил удивление из-за слов о Советском Союзе в статье премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.
В публикации в газете Politico Моравецкий обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю. Глава правительства заявил, что концлагерь Освенцим могли освободить на полгода раньше, но "Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано". Эту работу, в частности, раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Симиндея, его поразило, что польские историки не смогли снабдить Моравецкого "сколь-нибудь вменяемыми формулировками для подобной статьи".
"Мы видим усиленные манипуляции историей в политических целях. Основной посыл данной статьи польского премьера является пропагандистским. Для этого выбран соответствующий инструментарий — газета Politico, рассчитанная на довольно специфическую западную аудиторию", — отметил собеседник телеканала.
Мужчина с флагом Польши
Вчера, 02:05
Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
Историк подчеркнул, что в публикации польского премьера ощущаются большой антироссийский настрой и тональность, которая немыслима в межгосударственных отношениях.
Особенная трактовка Варшавой истории связана с геополитической ориентацией польского руководства, считает эксперт. В частности, оно ищет "исторические подпорки", чтобы обосновать жесткую антироссийскую риторику в настоящем.
В середине декабря Владимир Путин заявил, что в прошлом Польша вступила в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, такое нельзя оставлять без внимания. В пятницу глава МИД Сергей Лавров указал, что попытки оболгать Россию с точки зрения причин и итогов Второй мировой войны, а также попытки использовать эту ложь для того, чтобы ослабить позиции страны на международной арене, будут продолжаться.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
17 января, 08:00
Польша победила во Второй мировой, от победы отказалась. Назло Москве
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Матеуш МоравецкийОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаЕвропаРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Сталин правильно сказал: " Мы их ( Европу) освободили и они нам этого не простят."
23 января, 10:08
Tatiana Solo
7400302
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23 января, 07:32
Александр Томилов
6110001
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