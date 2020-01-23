Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей в интервью телеканалу RT выразил удивление из-за слов о Советском Союзе в статье премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.
В публикации в газете Politico Моравецкий обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю. Глава правительства заявил, что концлагерь Освенцим могли освободить на полгода раньше, но "Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано". Эту работу, в частности, раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Симиндея, его поразило, что польские историки не смогли снабдить Моравецкого "сколь-нибудь вменяемыми формулировками для подобной статьи".
"Мы видим усиленные манипуляции историей в политических целях. Основной посыл данной статьи польского премьера является пропагандистским. Для этого выбран соответствующий инструментарий — газета Politico, рассчитанная на довольно специфическую западную аудиторию", — отметил собеседник телеканала.
Историк подчеркнул, что в публикации польского премьера ощущаются большой антироссийский настрой и тональность, которая немыслима в межгосударственных отношениях.
Особенная трактовка Варшавой истории связана с геополитической ориентацией польского руководства, считает эксперт. В частности, оно ищет "исторические подпорки", чтобы обосновать жесткую антироссийскую риторику в настоящем.
В середине декабря Владимир Путин заявил, что в прошлом Польша вступила в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, такое нельзя оставлять без внимания. В пятницу глава МИД Сергей Лавров указал, что попытки оболгать Россию с точки зрения причин и итогов Второй мировой войны, а также попытки использовать эту ложь для того, чтобы ослабить позиции страны на международной арене, будут продолжаться.