Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне

В публикации в газете Politico Моравецкий обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю. Глава правительства заявил, что концлагерь Освенцим могли освободить на полгода раньше, но "Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано". Эту работу, в частности, раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова

По словам Симиндея, его поразило, что польские историки не смогли снабдить Моравецкого "сколь-нибудь вменяемыми формулировками для подобной статьи".

"Мы видим усиленные манипуляции историей в политических целях. Основной посыл данной статьи польского премьера является пропагандистским. Для этого выбран соответствующий инструментарий — газета Politico, рассчитанная на довольно специфическую западную аудиторию", — отметил собеседник телеканала.

Историк подчеркнул, что в публикации польского премьера ощущаются большой антироссийский настрой и тональность, которая немыслима в межгосударственных отношениях.

Особенная трактовка Варшавой истории связана с геополитической ориентацией польского руководства, считает эксперт. В частности, оно ищет "исторические подпорки", чтобы обосновать жесткую антироссийскую риторику в настоящем.

В середине декабря Владимир Путин заявил, что в прошлом Польша вступила в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.