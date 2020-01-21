Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T23:48+0300
https://ria.ru/20200121/1563693411.html
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
https://cdn24.img.ria.ru/images/148512/44/1485124466_0:0:2678:1506_1036x0_80_0_0_c90aa703e36af52de30f9839be7a4119.jpg
РИА Новости

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

20:35 21.01.2020 (обновлено: 23:48 21.01.2020)
46011
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМария Захарова на брифинге
Мария Захарова на брифинге
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
Ранее он написал статью в издании Politico, в которой обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю. Глава правительства заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но "Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано".
Захарова назвала позицию Муравецкого очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны. По ее словам, в этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять СССР и нацистскую Германию или повтором любимого тезиса об их "союзе".

"Посвящая статью холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящен "45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней". Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны", — написала официальный представитель МИД в Facebook.

Захарова напомнила, что после освобождения Польши СССР восстанавливал экономику страны, действуя при этом бескорыстно.
"Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии так называемые возвращенные земли. Именно благодаря СССР она вошла в число стран — учредителей ООН. И это лишь только малая часть того, что Советский Союз и ее народ сделали для послевоенного возрождения Польши", — отметила она.
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Вчера, 10:39
Историк объяснил переписывание истории Второй мировой за рубежом
Моравецкий также утверждает, что Красная армия в принципе "не освобождала" Варшаву, что является еще одной "страшной ложью", пишет Захарова. Она напомнила о десятках монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат.

"Но и это не дно. За гранью добра и зла фраза "и хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше", — подчеркнула она.

По ее словам, премьер Польши четырьмя страницами статьи "убил в себе человека".
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин в середине декабря заявил, что в частности Польша вступила в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, такое нельзя оставлять без внимания. В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что попытки оболгать Россию с точки зрения причин и итогов Второй мировой войны, а также попытки использовать эту ложь для того, чтобы ослабить позиции страны на международной арене, будут продолжаться.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
17 января, 08:00
Польша победила во Второй мировой, от победы отказалась. Назло Москве
89517552226
Обсудить 91
Матеуш МоравецкийМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровМИД РФПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Захарова цену себе набивает или по другому пиарится
21 января, 21:32
Сергей Гуров
1301013307
Чем больше делаешь добра, тем больше тебе пытаются подос..ть
21 января, 21:28
Viktor Neimann
18420302
Рекомендуем
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
Невестку Хрущева нашли мертвой в квартире в Москве, сообщили СМИ
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния