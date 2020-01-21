Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Ранее он написал статью в издании Politico, в которой обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю. Глава правительства заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но "Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано".

Захарова назвала позицию Муравецкого очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны. По ее словам, в этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять СССР и нацистскую Германию или повтором любимого тезиса об их "союзе".

"Посвящая статью холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящен "45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней". Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны", — написала официальный представитель МИД в Facebook.

Захарова напомнила, что после освобождения Польши СССР восстанавливал экономику страны, действуя при этом бескорыстно.

"Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии так называемые возвращенные земли. Именно благодаря СССР она вошла в число стран — учредителей ООН. И это лишь только малая часть того, что Советский Союз и ее народ сделали для послевоенного возрождения Польши", — отметила она.

Моравецкий также утверждает, что Красная армия в принципе "не освобождала" Варшаву, что является еще одной "страшной ложью", пишет Захарова. Она напомнила о десятках монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат.

"Но и это не дно. За гранью добра и зла фраза "и хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше", — подчеркнула она.

По ее словам, премьер Польши четырьмя страницами статьи "убил в себе человека".

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин в середине декабря заявил, что в частности Польша вступила в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.