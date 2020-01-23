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В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже почтили память жертв Холокоста
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РИА Новости

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже почтили память жертв Холокоста

04:34 23.01.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Штаб-квартира ЮНЕСКО. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Память жертв Холокоста почтили вечером в среду в штаб-квартире ЮНЕСКО молитвами, рассказами очевидцев и выступлением хора из Москвы.
Бывший заключенный "Аушвиц-Биркенау" Марьян Турский рассказал о жизни в концлагере, поделившись страшными подробностями о голоде, украденном хлебе, казнях за отсутствие головного убора и жажде к жизни.
"Мои очки были разбиты. А остаться без очков в концлагере значило бы умереть в течение нескольких дней - просто не увидишь, что надо делать. Очки можно было добыть на "канаде" - так называли склад вещей. Было в лагере две валюты: самая важная - это водка, а вторая, попроще, - сигареты. Для меня были недоступны они обе. Была еще одна валюта - хлеб", - поделился Турский.
Но достать несколько порций хлеба, чтобы заплатить за очки, в одиночку было невозможно - голод бы тоже привел к смерти. Собрать необходимое количество помогли знакомые, с кем юноша вместе оказался в лагере. Очки были приобретены. "Никогда не оставляйте никого одним. Даже в аду солидарность может помочь выжить", - призвал Турский. Зал аплодировал ему стоя.
В память о тех, чья жизнь оборвалась в страшных "фабриках смерти", в огромном зале ЮНЕСКО, полном высокопоставленных гостей, прозвучала молитва - кадиш.
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Наконец, перед гостями вечера выступил хор Московской мужской еврейской капеллы.
Организаторами мероприятия совместно с ЮНЕСКО выступили Всемирный конгресс горских евреев и постпредство России в международной организации.
По словам постоянного представителя РФ в ЮНЕСКО Александра Кузнецова, "сейчас особенно актуально хранить память о Холокосте, об этой величайшей трагедии эпохи Второй Мировой войны, поскольку мы являемся свидетелями откровенных попыток переписывания истории, искажения исторических событий, перетолкования их в угоду конъюнктурным политическим интересам".
"К нашей стране это имеет самое прямое отношение. Дело в том, что еще до того, как нацисты стали строить лагеря смерти, как "Аушвиц-Биркенау", с момента вторжения гитлеровских войск на территорию Советского Союза началось массовое уничтожение евреев. С этого началась трагедия Холокоста", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что "к сожалению, в Европе, да и не только в Европе, мы наблюдаем то, что различные течения, так или иначе схожие с нацизмом - неонацизм, экстремизм, расизм и так далее - все эти движения поднимают голову".
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"И в условиях, когда идут попытки переписать историю, эти движения как бы приобретают второе дыхание, потому что делается попытка поменять местами победителей и побежденных, поменять местами палачей и жертв. Вот поэтому сегодняшнее мероприятие, как и другие, посвященные памяти Холокоста, имеют для всего человечества важное значение", - заключил Кузнецов.
В свою очередь, глава Всемирного конгресса горских евреев Акиф Гилалов также отметил, что "очень важно, что люди помнят это, и мы никому не дадим поменять историю".
"Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Аушвиц-Биркенау (концлагерь)ХолокостВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЮНЕСКОВ мире
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