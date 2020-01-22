Роскомнадзор запросил у Facebook сведения о локализации данных россиян

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роскомнадзор направил запросы в Facebook Twitter о предоставлении информации о локализации баз персональных данных российских пользователей, как того требует российское законодательство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Прохорова.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить их - блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

В декабре 2019 года президент РФ подписал закон, вводящий миллионные штрафы (до 18 миллионов рублей) за нарушения требований хранения персональных данных в РФ.

"В рамках стандартных процедур и механизмов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей. Мы ожидаем от от компаний запрошенную информацию", - сказала Прохорова.