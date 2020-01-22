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Роскомнадзор запросил у Facebook сведения о локализации данных россиян
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РИА Новости

Роскомнадзор запросил у Facebook сведения о локализации данных россиян

21:53 22.01.2020 (обновлено: 21:54 22.01.2020)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роскомнадзор направил запросы в Facebook и Twitter о предоставлении информации о локализации баз персональных данных российских пользователей, как того требует российское законодательство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Прохорова.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить их - блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
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"В рамках стандартных процедур и механизмов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей. Мы ожидаем от от компаний запрошенную информацию", - сказала Прохорова.
Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует принятый закон. Не получив конкретного ответа, в конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний. В апреле суд оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи рублей за неисполнение закона. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров весной говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Эти 9 месяцев истекли в начале января.
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
23 сентября 2019, 16:37
В Роскомнадзоре рассказали о сложностях налаживания диалога с Facebook
3330024
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FacebookРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияFacebook, Inc.TwitterОбщество
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