Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T18:22+0300
https://ria.ru/20191202/1561866756.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156185/16/1561851610_0:69:3050:1785_1036x0_80_0_0_1c19143ab0dea7cf1f9df9556127bfa1.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян

18:22 02.12.2019
6607
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, согласно закону, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.
Иконки приложений Facebook и Twitter
24 сентября, 16:34
Жаров назвал срок локализации баз данных пользователей Facebook и Twitter
Ранее авторы законопроекта отмечали, что неисполнение обязанности локализовывать базы с персональными данными создает угрозу безопасности граждан и функционирования критической информационной инфраструктуры и препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принять стимулирующие соблюдение закона санкции за такие нарушения.
40110319
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Врачи во время операции
Московские врачи спасли ребенка, который пытался помочь котенку
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Солнцево
В московском районе Солнцево объявили карантин
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Волонтер фонда Сильные дети
"Стыдно и страшно": откровения лжеволонтеров о сборах в карман
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил эффект возможных санкций США по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
Лента новостейМолния