Гончарук обсудил с главой МВФ программу сотрудничества

КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой ход выполнения мер, необходимых для утверждения программы сотрудничества.
Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой трехлетней программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Нацбанк Украины ожидает решения совета директоров МВФ по новой программе сотрудничества в первом квартале 2020 года. Глава Минфина Украины Оксана Маркарова выразила надежду, что новая программа станет последней для Киева, а страна сможет отказаться от кредитов фонда спустя три года.
"Обсудили с директором-распорядителем МВФ ход выполнения предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.
Премьер отметил, что у сторон получился конструктивный диалог.
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае 2019 года, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.