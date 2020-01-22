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Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
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РИА Новости

Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке

18:40 22.01.2020 (обновлено: 20:27 22.01.2020)
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ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.
"Очень приятно", — сказала Георгиева по-русски, пожимая руку премьеру Украины Гончаруку. "Взаимно", — ответил он ей также по-русски. Видео встречи опубликовано в Facebook-аккаунте офиса президента Украины.
Затем Георгиева продолжила беседу с Зеленским на английском.
"Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата (ее мать. — Прим. ред.) из Харькова", — сказала она.
Корона
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9541488955
Обсудить 18
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеКристалина ГеоргиеваМВФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
из Харькова? ха-ха- там никогда не говорили на мове!
22 января, 20:18
Юля Юля
67140001
Хорошо она поддела Украину за ее политику ультранационализма! Правда, сразу постаралась подмазаться )))
22 января, 18:51
АБАлександр Буйчик
3720000
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